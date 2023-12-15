Профилактика наркомании

Студенты одного из колледжей Ингушетии посетили реабилитационный центр для наркозависимых «Иман»

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Студенты одного из колледжей Ингушетии посетили реабилитационный центр «Иман», где им рассказали о тяжелых последствиях употребления наркотиков.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, во время посещения социального заведения студенты познакомились с оступившимися на жизненном пути людьми, узнали их истории. Гостям было очевидно: наркотики приводят к разрушению не только физического здоровья, но и личности.

«Студенты были потрясены услышанными историями и увиденными последствиями воздействия наркотиков. Они поняли, что это не просто хобби или способ «отрываться», но потенциально разрушительная сила, способная унести все, что дорого и ценно», — отметили организаторы мероприятия.

По их мнению, посещение реабилитационного центра «Иман» стало настоящим прорывом в осознании молодежью пагубности наркомании. Студенты поняли, что каждый из них может оказать влияние на оступившихся людей из своего окружения и способен изменить их. Они твердо решили продолжать борьбу с наркотиками и пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы не допустить еще одного жертвоприношения на алтарь наркомании.

«Посещение реабилитационного центра «Иман» стало важным шагом в деле информирования молодежи о вреде наркотиков. Это позволит создать более здоровое и безопасное общество, где каждый молодой человек сможет построить свою жизнь на основе позитивных ценностей и выбрать дорогу к успеху и счастью», — подчеркнул Адам Мальсагов, председатель

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