Студенты организаций среднего профессионального образования впервые сдадут всероссийские проверочные работы
Студентам очной формы обучения организаций среднего профессионального образования (СПО) осенью текущего года впервые предстоит принять участие во всероссийских проверочных работах (ВПР).
Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. Всего ВПР проведут около четырех тысяч колледжей и техникумов, участниками проверочных работ станут около 1,4 миллиона обучающихся.
Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, а также ВПР, оценивающие метапредметные результаты обучения. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации (русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика). Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.
По информации Минобрнауки Ингушетии, в соответствии с утвержденным расписанием организации СПО должны провести проверочные работы по всем предметам с 15 по 28 сентября по удобному для них графику.