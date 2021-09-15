Студенты организаций среднего профессионального образования впервые сдадут всероссийские проверочные работы

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Студентам очной формы обучения организаций среднего профессионального образования (СПО) осенью текущего года впервые предстоит принять участие во всероссийских проверочных работах (ВПР).

Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. Всего ВПР проведут около четырех тысяч колледжей и техникумов, участниками проверочных работ станут около 1,4 миллиона обучающихся.

Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, а также ВПР, оценивающие метапредметные результаты обучения. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена напишут две проверочные работы: с оценкой метапредметных результатов обучения и по одному профильному учебному предмету, выбранному по решению образовательной организации (русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика). Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих напишут только одну проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения.

По информации Минобрнауки Ингушетии, в соответствии с утвержденным расписанием организации СПО должны провести проверочные работы по всем предметам с 15 по 28 сентября по удобному для них графику.

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