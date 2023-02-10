Студенты пожарно-спасательного колледжа Ингушетии встретились с участниками СВО

Организаторами мероприятия стали сотрудники Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот».

Младший сержант артиллерийского дивизиона 291-й артбригады Алихан Ужахов и командир взвода 503-го полка прапорщик Магомед Салтыгов рассказали молодежи различные истории из своей армейской жизни, в том числе и шуточные.

В заключение встречи студенты вручили участникам СВО упаковки с различными шоколадными батончиками и две коробки с вязаными шерстяными носками, которые будут переданы их сослуживцам на передовой.

«Встреча получилась очень теплой и информативной», — рассказала газете «Ингушетия» директор центра «Молодой патриот» Мадина Богатырева.

По ее словам, такие мероприятия будут регулярно проходить по всей республике. Следующая встреча состоится 15 февраля в четвертой школе сельского поселения Кантышево.