Мошенничество

Суд в Ингушетии оштрафовал мошенницу из Краснодара, обманувшую жительниц республики на 29 тыс. рублей

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Прокуратурой Ингушетии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы города Краснодара, обвиняемой в мошенничестве.

Судом установлено, что женщина, из корыстных побуждений, осенью 2019 года, посредством переписки в «Telegram», по предложению лица, материалы уголовного дела, в отношении которого, выделены в отдельное производство, вступила с ним в преступный сговор.

Мужчина снабдил ее сотовым телефоном, с установленным мессенджером социальной сети Instagram, на страницах которого, под названием «Onliene_shop_» и «Liadi_shik_boutique» были размещены фотографии женской одежды, которой не было в наличии.

В декабре 2019 года жительница Ингушетии, увидев объявление о продаже женского мехового жилета, отправила на счет банковской карты 18 тыс. рублей. Таким же образом, пообещав еще одной жительнице республики отправить по адресу джинсовую жилетку и зимние меховые наушники, осужденной были похищены денежные средства на общую сумму 29 тыс. рублей.

Похищенными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Приговором Магасского районного суда она признана виновной в инкриминируемом деянии и ей с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

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