Суд в Ингушетии приговорил сбытчика наркотиков к 9 годам колонии

Установлено, что фигурант для получения финансовой прибыли, в 2020 году вступил со своим знакомым в преступный сговор. Они распределили между собою роли: один приобретал, расфасовывал и хранил наркотики, другой находил покупателей.

В сентябре 2020 года «условному закупщику» за 3 тыс. рублей мужчина сбыл диацетилморфин, содержащий в своем составе мефедрон, метадон и героин, массой 0,46 граммов. В октябре того же года уже за 9 тыс. рублей продал метадон — 0,82 гр.

В отношении подельника осужденного, как отмечается, уголовное дело прекращено в связи с его смертью.