Суд в Ингушетии приговорил жителя Дагестана к 3,5 годам колонии за пьяную езду и хранение наркотиков

В ведомстве отметили, что мужчина, ночью 9 сентября прошлого года, будучи ранее судимым и лишенным прав, вновь сел за руль автомобиля Chrysler 300 в состоянии наркотического опьянения, но был задержан госавтоинспектором в сельском поселении Экажево Назрановского района.

В ходе личного досмотра у осужденного было обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон, массой более 3 гр.

Помимо наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.