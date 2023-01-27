Приговор

Суд в Ингушетии приговорил жителя Дагестана к 3,5 годам колонии за пьяную езду и хранение наркотиков

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Магасский районный суд приговорил 26-летнего жителя Дагестана к 3,5 годам тюрьмы за повторную пьяную езду и хранение наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что мужчина, ночью 9 сентября прошлого года, будучи ранее судимым и лишенным прав, вновь сел за руль автомобиля Chrysler 300 в состоянии наркотического опьянения, но был задержан госавтоинспектором в сельском поселении Экажево Назрановского района.

В ходе личного досмотра у осужденного было обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон, массой более 3 гр.

Помимо наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчина лишен права управления транспортными средствами сроком на три года.

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