Конкурс

Судебного пристава из Ингушетии признали лучшим по итогам конкурса

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Завершился первый этап Всероссийского конкурса на лучшего судебного пристава в стране, по результатам котором лучшим исполнителем стал Рустам Оздоев. Всего за звание лучшего боролись три человека, имеющие хорошие показатели за последнее время, сообщает пресс-служба ведомства.

«Рады сообщить, что победителем первого этапа Всероссийского конкурса за звание лучшего судебного пристава-исполнителя ФССП России стал наш земляк Рустам Оздоев — судебный пристав-исполнитель Назрановского районного отделения УФССП России по республике, который показал лучший результат на знание нормативно-правовых актов, регламентирующих его профессиональную деятельность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Рустам Оздоев примет участие во втором этапе конкурса, который пройдет в учебно-методическом центре при УФССП России по Ростовской области.

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