Судебного пристава из Ингушетии признали лучшим по итогам конкурса

«Рады сообщить, что победителем первого этапа Всероссийского конкурса за звание лучшего судебного пристава-исполнителя ФССП России стал наш земляк Рустам Оздоев — судебный пристав-исполнитель Назрановского районного отделения УФССП России по республике, который показал лучший результат на знание нормативно-правовых актов, регламентирующих его профессиональную деятельность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рустам Оздоев примет участие во втором этапе конкурса, который пройдет в учебно-методическом центре при УФССП России по Ростовской области.