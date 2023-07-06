Судебные приставы и энергетики Ингушетии будут проводить совместные рейды по должникам

Договоренность об этом достигнута в ходе встречи главного судебного пристава по республике Зелимхана Костоева, представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» Дмитрия Дериглазова и Руслана Осиечко, а также руководителя «Ингушэнерго» Рамазана Торшхоева.

«Обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия, направленного на достижение исполнения решений судов в пользу ресурсоснабжающей организации, а также на повышение платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы и погашение задолженностей», — отметили в пресс-службе УФССП по республике.