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Судебные приставы и энергетики Ингушетии будут проводить совместные рейды по должникам

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Судебные приставы и энергетики Ингушетии будут проводить совместные рейды с целью установления факта проживания должников и их имущественного положения.

Договоренность об этом достигнута в ходе встречи главного судебного пристава по республике Зелимхана Костоева, представителей ПАО «Россети Северный Кавказ» Дмитрия Дериглазова и Руслана Осиечко, а также руководителя «Ингушэнерго» Рамазана Торшхоева.

«Обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия, направленного на достижение исполнения решений судов в пользу ресурсоснабжающей организации, а также на повышение платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы и погашение задолженностей», — отметили в пресс-службе УФССП по республике.

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