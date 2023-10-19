Судебные приставы Ингушетии и госавтоинспекторы в Назрани выявляли должников

В ходе мероприятия, проводимого с целью выявления должников, взыскано 29 тыс. рублей. Погашены задолженности по исполнительным производствам в пользу УГИБДД по региону.

В релизе отмечается, что очередной совместный рейд продемонстрировал качественное взаимодействие территориальных органов двух структур. Мероприятие проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». С его помощью из потока машин выявляются автовладельцы, которые имеют долги.