Рейд

Судебные приставы Ингушетии и госавтоинспекторы в Назрани выявляли должников

0

Судебными приставами-исполнителями Назрановского городского отделения управления ФССП по республике совместно с госавтоинспекторами проведен рейд на одном из перекрестков города, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия, проводимого с целью выявления должников, взыскано 29 тыс. рублей. Погашены задолженности по исполнительным производствам в пользу УГИБДД по региону.

В релизе отмечается, что очередной совместный рейд продемонстрировал качественное взаимодействие территориальных органов двух структур. Мероприятие проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». С его помощью из потока машин выявляются автовладельцы, которые имеют долги.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии принял участие в праздничном мероприятии к 31-летию УФСБ по региону
Противники «умной» системы учета электроэнергии в Ингушетии меняют мнение
В Джейрахском районе Ингушетии найден древний склеп
Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Инарки
В Малгобеке появится новая спортплощадка
Торгующие алкоголем магазины закрыли власти Назрани после обращения жителей улицы Газдиева
День открытых дверей провели для старшеклассников в СУ СКР по Ингушетии
Юные ингушские регбисты приняли участие во всероссийском турнире «Кубок Соколова» в Сочи
В Назрани пройдет боксерский турнир среди молодежи «Бьем по негативу четко»
Мухаммед Гантемиров из Ингушетии стал победителем всероссийского турнира в Нальчике

Главное

Яндекс.Метрика

 