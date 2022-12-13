Судебные приставы Ингушетии организуют обратную связь для сообщений о коррупции

«Горячая линия будет организована в рамках проведения мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение граждан и профилактику коррупционных правонарушений, — пояснил собеседник. — Обратиться к сотрудникам отделения собственной безопасности управления, чтобы задать свой вопрос или сообщить информацию об имеющихся фактах нарушения антикоррупционного законодательства, граждане могут с 9 до 18 часов по номеру: 8 (8734) 55-19-45».

Бузуртанов отметил, что конфиденциальность всей поступившей по телефону горячей линии информации гарантируется.

«Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений. Ни одно сообщение не останется без внимания. Кроме того, УФССП России по республике напоминает гражданам, что сообщить об известных фактах противоправной деятельности сотрудников службы жители региона могут по телефону доверия: 8 (8734) 55-19-96 в круглосуточном режиме», — подчеркнул собеседник издания.