Судебные приставы Ингушетии отработали действия по освобождению заложников

«В Магасе, в здании нашего управления прошла тренировка. Отрабатывались действия при нападении и захвате заложников в помещениях территориального органа принудительного исполнения. В учениях по обеспечению установленного порядка деятельности судов были привлечены сотрудники республиканского управления национальной гвардии, ГУ МЧС России по региону и единой дежурно-диспетчерской службы республики, а также работники скорой медицинской помощи», — сказал Бузуртанов.

Он отметил, что основными целями мероприятия были организация межведомственного взаимодействия, достижение оперативной слаженности действий и формирование практических навыков в условиях чрезвычайной ситуации.

«Результаты тренировки показали хорошую подготовленность сотрудников участвующих ведомств к действиям в условиях ЧС», — подчеркнул представитель пресс-службы УФССП.