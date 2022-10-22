Учения

Судебные приставы Ингушетии отработали действия по освобождению заложников

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Судебные приставы республики провели учебную тренировку по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом газете «Ингушетия» сообщил представитель пресс-службы регионального управления ФССП России Амирхан Бузуртанов.

«В Магасе, в здании нашего управления прошла тренировка. Отрабатывались действия при нападении и захвате заложников в помещениях территориального органа принудительного исполнения. В учениях по обеспечению установленного порядка деятельности судов были привлечены сотрудники республиканского управления национальной гвардии, ГУ МЧС России по региону и единой дежурно-диспетчерской службы республики, а также работники скорой медицинской помощи», — сказал Бузуртанов.

Он отметил, что основными целями мероприятия были организация межведомственного взаимодействия, достижение оперативной слаженности действий и формирование практических навыков в условиях чрезвычайной ситуации.

«Результаты тренировки показали хорошую подготовленность сотрудников участвующих ведомств к действиям в условиях ЧС», — подчеркнул представитель пресс-службы УФССП.

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