Судебные приставы Ингушетии передали детям с ОВЗ новогодние подарки

«Судебные приставы Ингушетии ведут шефство над домом-интернатом уже более 12 лет. И за все эти годы ни один праздник, будь то День знаний, Новый год, День защиты детей, не обходится без визита людей в погонах, приезжающих с самой доброй миссией — уделить детям внимание и вручить ребятам подарки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Воспитатели выразили благодарность представителям УФССП за оказываемую поддержку, заботу и внимание.