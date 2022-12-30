Судебные приставы Ингушетии передали детям с ОВЗ новогодние подарки
В канун Нового года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по республике с поздравлениями и подарками посетили подшефный дом-интернат для детей с ограниченными возможностями в сельском поселении Троицкое Сунженского района.
«Судебные приставы Ингушетии ведут шефство над домом-интернатом уже более 12 лет. И за все эти годы ни один праздник, будь то День знаний, Новый год, День защиты детей, не обходится без визита людей в погонах, приезжающих с самой доброй миссией — уделить детям внимание и вручить ребятам подарки», — отметили в пресс-службе ведомства.
Воспитатели выразили благодарность представителям УФССП за оказываемую поддержку, заботу и внимание.