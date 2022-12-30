Благотворительность

Судебные приставы Ингушетии передали детям с ОВЗ новогодние подарки

0

В канун Нового года сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по республике с поздравлениями и подарками посетили подшефный дом-интернат для детей с ограниченными возможностями в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

«Судебные приставы Ингушетии ведут шефство над домом-интернатом уже более 12 лет. И за все эти годы ни один праздник, будь то День знаний, Новый год, День защиты детей, не обходится без визита людей в погонах, приезжающих с самой доброй миссией — уделить детям внимание и вручить ребятам подарки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Воспитатели выразили благодарность представителям УФССП за оказываемую поддержку, заботу и внимание.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Долаково Ингушетии устраняют прорывы водопровода
«Единая Россия» объявила конкурс «Лучший зимний двор России»
В Ингушетии прошел всероссийский экологический форум «Вызовы нового времени»
Более 3 тыс. жителей Ингушетии приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
В городе Сунже Ингушетии стартовала акция «Полицейский Дед Мороз»
Энергетики призвали жителей Ингушетии соблюдать правила безопасности в праздничные дни
Дети военнослужащих из Малгобекского района Ингушетии получили подарки
Почетного звания удостоен руководитель комитета по спорту и туризму Малгобекского района
В Ингушетии вручили жилищные сертификаты двум семьям из Херсонской области
Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии завоевал художественный фильм «Небо»
Музей ИЗО Ингушетии представил в Сунже выставку «Ингушские мотивы»

Главное

Яндекс.Метрика

 