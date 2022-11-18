Судебные приставы Ингушетии рассказали школьникам об их правах и обязанностях

«В ходе встречи сотрудники рассказали ребятам какие последствия могут возникнуть при несоблюдении несовершеннолетними действующего законодательства, о роли Федеральной службы судебных приставов в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также ответили на все интересующие вопросы, связанные с взысканием алиментов и предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в целях правового информирования и правового просвещения населения в ведомстве была организована «горячая линия» с бесплатной юридической консультацией по вопросам прав детей, опеки, попечительства, отцовства и материнства.