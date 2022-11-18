Образование

Судебные приставы Ингушетии рассказали школьникам об их правах и обязанностях

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В рамках Дня правовой помощи детям судебные приставы Ингушетии провели лекцию-беседу с учащимися общеобразовательной школы — гимназии «Марем» Магасе. Учащимся рассказали об их правах и обязанностях в правовом поле, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«В ходе встречи сотрудники рассказали ребятам какие последствия могут возникнуть при несоблюдении несовершеннолетними действующего законодательства, о роли Федеральной службы судебных приставов в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также ответили на все интересующие вопросы, связанные с взысканием алиментов и предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в целях правового информирования и правового просвещения населения в ведомстве была организована «горячая линия» с бесплатной юридической консультацией по вопросам прав детей, опеки, попечительства, отцовства и материнства.

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