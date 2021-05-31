Судебные приставы Ингушетии составили «портрет должника по алиментам»
В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям» судебные приставы Ингушетии составили «портрет должника по алиментам», сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в УФССП по республике находится 199 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным обязательствам на общую сумму 52 693 тысяч рублей.
На основании сводных данных о должниках, установлено, что среднестатистическим должником по алиментам является: мужчина 30-40 лет, ведущий асоциальный образ жизни, не имеющий постоянного дохода или ведущий неофициальную трудовую деятельность и скрывающий свои постоянные источники дохода. Лишь изредка интересуется жизнью своих детей и практически не участвует в их воспитании.
Что касается женщины, это — гражданка 25-35 лет, безработная. У большинства должниц дети проживают со своими отцами или опекунами, в трех случаях — в детских домах.
Из общего числа должников по алиментам 91% составляют мужчины, 9% — женщины.
Официальный источник дохода имеют 32% должников по алиментам из общего числа.
На сегодняшний день в Ингушетии почти каждый родитель, обязанный уплачивать алименты, ограничен в праве выезда за пределы страны, а каждый неплательщик алиментов, имеющий водительские права — в праве управления транспортными средствами.
За неуплату алиментов 7 должников привлечено к административной ответственности, в отношении 2 возбуждено уголовное дело, а 20 алиментщиков находятся в розыске.
Благодаря мерам, применяемым судебными приставами УФССП по Ингушетии в отношении должников, за 4 месяца текущего года окончено и прекращено 36 исполнительных производств данной категории, что на 18 больше, чем прекращено и окончено в аналогичном периоде прошлого года.