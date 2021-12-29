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Судебные приставы Ингушетии в преддверии Нового года навестили воспитанников дома-интерната

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В преддверии Нового года работники управления федеральной службы судебных приставов по Ингушетии во главе с заместителем руководителя ведомства Низами Бузукашвили посетили подшефный дом-интернат для детей с ограниченными возможностями в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

С судебными приставами ребята уже хорошо знакомы, ведь это далеко не первая встреча. Управление взяло шефство над интернатом в марте 2011 года. С этого дня ни один праздник в детском доме не обходится без визита сотрудников УФССП. В ходе своих визитов судебные приставы стараются подарить немного тепла и внимания воспитанникам учреждения. На этот раз люди в погонах привезли своим подопечным сладкие подарки, напитки и фрукты.

Встреча принесла всем массу положительных эмоций и впечатлений. Администрация интерната выразили благодарность в адрес руководства и всего коллектива управления за неравнодушное и доброжелательное отношение к судьбам детей, отметил в пресс-службе ведомства.

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