Судебные приставы Ингушетии вручили новогодние подарки детям погибших коллег

Сотрудники УФССП по региону пожелали детям здоровья, счастья, радости и исполнения заветных желаний.

«Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией. Сотрудники службы навещают семьи погибших коллег в праздники, помогают подготовиться детям к учебному году и оказывают иную посильную помощь. Родители в свою очередь выражают глубокую благодарность в адрес руководства и коллектива управления за оказываемое им внимание», — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.