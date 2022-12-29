Благотворительность

Судебные приставы Ингушетии вручили новогодние подарки детям погибших коллег

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В преддверии Нового года судебные приставы Ингушетии, следуя ежегодной традиции, порадовали новогодними подарками детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Сотрудники УФССП по региону пожелали детям здоровья, счастья, радости и исполнения заветных желаний.

«Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией. Сотрудники службы навещают семьи погибших коллег в праздники, помогают подготовиться детям к учебному году и оказывают иную посильную помощь. Родители в свою очередь выражают глубокую благодарность в адрес руководства и коллектива управления за оказываемое им внимание», — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов.

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