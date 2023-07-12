Судебные приставы Ингушетии выдворили из страны нелегалов из Вьетнама

Ранее по решению суда вьетнамцы были признаны виновными в нарушении режима пребывания иностранных граждан на территории России.

Сотрудники управления сопроводили нелегалов в аэропорт «Минеральные воды», где передали их пограничной службе. Въезд на территорию российского государства иностранцам будет запрещен в течение следующих 5 лет.