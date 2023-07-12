УФССП

Судебные приставы Ингушетии выдворили из страны нелегалов из Вьетнама

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Судебные приставы Ингушетии выдворили за пределы страны двух нелегальных мигрантов из Вьетнама, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Ранее по решению суда вьетнамцы были признаны виновными в нарушении режима пребывания иностранных граждан на территории России.

Сотрудники управления сопроводили нелегалов в аэропорт «Минеральные воды», где передали их пограничной службе. Въезд на территорию российского государства иностранцам будет запрещен в течение следующих 5 лет.

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