Судебные приставы Ингушетии выдворили из страны нелегалов из Вьетнама
Судебные приставы Ингушетии выдворили за пределы страны двух нелегальных мигрантов из Вьетнама, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Ранее по решению суда вьетнамцы были признаны виновными в нарушении режима пребывания иностранных граждан на территории России.
Сотрудники управления сопроводили нелегалов в аэропорт «Минеральные воды», где передали их пограничной службе. Въезд на территорию российского государства иностранцам будет запрещен в течение следующих 5 лет.