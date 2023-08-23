УФССП

Судебные приставы Ингушетии взыскали 140 тыс. рублей долга по налогам

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Житель региона накопил долг по налоговым платежам в размере 140 тыс. рублей, меры по его погашению предприняты не были, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФССП по республике.

Причиной исполнения обязательств, установленных судом, стал риск потери имущества. Сотрудниками Назрановского городского отделения судебных приставов был арестован грузовой самосвал MAN, принадлежащий должнику.

После применения мер принудительного исполнения долг погашен в полном объеме, отметили в ведомстве.

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