Судебные приставы Ингушетии взыскали 77 тыс. рублей штрафов в ходе рейда

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, в ходе проделанной работы с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в городе Назрани из общего потока машин были выявлены автовладельцы, являющиеся должниками по различным категориям исполнительных производств, находящихся на исполнении в территориальном управлении ФССП России.

Судебные приставы и сотрудники УГИБДД МВД по региону предупреждают граждан о регулярных рейдах на дорогах республики и рекомендуют заранее узнать о своих долговых обязательствах в «Банке данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте https://r06.fssp.gov.ru/ и исполнить их.