Рейд

Судебные приставы Ингушетии взыскали 77 тыс. рублей штрафов в ходе рейда

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Судебные приставы Ингушетии взыскали 77 тыс. рублей штрафов в ходе очередного рейда. Из них 21 тыс. — задолженности по налоговым платежам, а 56 тыс. рублей — по штрафам ГИБДД. Кроме того, произведены аресты малоценного имущества в рамках 3 исполнительных производств.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства, в ходе проделанной работы с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в городе Назрани из общего потока машин были выявлены автовладельцы, являющиеся должниками по различным категориям исполнительных производств, находящихся на исполнении в территориальном управлении ФССП России.

Судебные приставы и сотрудники УГИБДД МВД по региону предупреждают граждан о регулярных рейдах на дорогах республики и рекомендуют заранее узнать о своих долговых обязательствах в «Банке данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте https://r06.fssp.gov.ru/ и исполнить их.

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