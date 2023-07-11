УФССП

Судебные приставы Ингушетии взыскали более 85 млн рублей в пользу застройщика

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Судебные приставы взыскали крупную сумму с юридического лица в пользу компании застройщика, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники межрайонного отделения УФССП по республике окончили исполнительное производство на сумму более 85 млн рублей. Взыскателем являлась строительная компания. После сдачи проекта заказчик не оплатил работу согласно контракту, после чего подрядчик обратился в суд.

Решение о взыскании основного долга в размере около 80 млн рублей и неустойки Арбитражный суд Ингушетии вынес еще в декабре 2021 года.
Должник не предпринимал никаких мер для погашения образовавшейся задолженности, в связи с чем в 2022 году судебными приставами было арестовано и передано взыскателю для продажи три объекта недвижимого имущества юридического лица. На текущую дату все эти здания реализованы, долг погашен.

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