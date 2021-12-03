Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании 100 тыс. рублей за нарушение большегрузом ПДД

Нарушение выявили сотрудники УГИБДД при проверке большегрузного автомобиля, который перевозил топливо с превышением габаритов и допустимой массы нагрузки, что повлекло за собой наложение штрафа на юридическое лицо, ответственное за транспортировку груза.

Задолженность в полном объеме была погашена путем обращения взыскания на расчетный счет компании, на балансе которого находились необходимые средства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.