Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании 100 тыс. рублей за нарушение большегрузом ПДД
Судебные приставы Ингушетии в принудительном порядке взыскали задолженность в размере 100 тыс. рублей с компании, занимающейся торговлей газообразным топливом, сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Нарушение выявили сотрудники УГИБДД при проверке большегрузного автомобиля, который перевозил топливо с превышением габаритов и допустимой массы нагрузки, что повлекло за собой наложение штрафа на юридическое лицо, ответственное за транспортировку груза.
Задолженность в полном объеме была погашена путем обращения взыскания на расчетный счет компании, на балансе которого находились необходимые средства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.