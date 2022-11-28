Судебные приставы Ингушетии взыскали с компании штраф 30 тыс. рублей
В Ингушетии судебные приставы межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств взыскали с компании штраф в размере 30 тыс. рублей за нарушение трудового законодательства.
Компания нарушила требования ч.6 ст. 5.27 КоАП России, в связи с чем, сотрудниками Государственной инспекции труда в республике составлен акт об административном правонарушении.
Так как в установленный срок административный штраф не был оплачен, судебный пристав применил меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации и вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.
В результате принятых мер задолженность удалось взыскать в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор, сообщает пресс-служба УФССП по региону.