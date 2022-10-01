Судебные приставы Ингушетии взыскали штраф с водителя, сбившего пешехода
Судебные приставы Назрановского городского отделения УФССП по Ингушетии взыскали с 28-летнего местного жителя, совершившего наезд на пешехода, 15 тыс. рублей административного штрафа, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», в нарушение требований правил дорожного движения, совершил наезд на 19-летнего пешехода, в результате чего последнему причинен вред здоровью средней тяжести.
В ходе исполнения судебного решения судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Дополнительно он вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника.
В результате применения мер принудительного характера административный штраф взыскан в полном объеме.