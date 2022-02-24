Судебные приставы Ингушетии взыскали уголовный штраф за незаконное проникновение в жилище
Судебные приставы Назрановского района назначили уголовный штраф в размере 10 тысяч рублей гражданину, осужденному за нарушение неприкосновенности жилища.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП по республике, 43-летний житель района был привлечен к уголовной ответственности за незаконное проникновение в чужое жилище.
Для реализации исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного характера: запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, временное ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а также предупреждение о возможной замене штрафа на иной вид наказания в случае неуплаты.
В результате должник в полном объеме оплатил назначенный судом штраф.