Судебные приставы Ингушетии взыскали уголовный штраф за незаконное проникновение в жилище

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба УФССП по республике, 43-летний житель района был привлечен к уголовной ответственности за незаконное проникновение в чужое жилище.

Для реализации исполнительного производства судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного характера: запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, временное ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а также предупреждение о возможной замене штрафа на иной вид наказания в случае неуплаты.

В результате должник в полном объеме оплатил назначенный судом штраф.