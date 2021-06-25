Судебные приставы Ингушетии заставили местного жителя заплатить штраф за оборот наркотиков

«С 28-летнего жителя республики взыскали уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконный оборот наркотиков. Чтобы побудить мужчину погасить долг, судебный пристав применил ряд мер: запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, временное ограничение выезда за пределы РФ, а также предупредил его о возможной замене штрафа на иной вид наказания в случае неуплаты. В результате должник в полном объеме оплатил назначенный судом штраф», — сказал собеседник.

По его словам, денежные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.