Судебные приставы Ингушетии заставили местного жителя заплатить штраф за оборот наркотиков
Судебные приставы Назрановского района взыскали уголовный штраф с 28-летнего местного жителя за незаконный оборот наркотических средств. В противном случае мужчина не смог бы зарегистрировать автомобиль или выехать за границу, сообщили газете «Ингушетия» в УФССП по региону.
«С 28-летнего жителя республики взыскали уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконный оборот наркотиков. Чтобы побудить мужчину погасить долг, судебный пристав применил ряд мер: запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, временное ограничение выезда за пределы РФ, а также предупредил его о возможной замене штрафа на иной вид наказания в случае неуплаты. В результате должник в полном объеме оплатил назначенный судом штраф», — сказал собеседник.
По его словам, денежные средства перечислены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.