Судебные приставы Ингушетии зажгли «Свечи памяти» и приняли участие в памятной акции

Судебные приставы отправились в детский лагерь имени Владимира Комарова в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики. Здесь они вместе с руководством регионального филиала фонда «Защитники Отечества», «Волонтерами Победы» и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Ингушетии встретились с юными патриотами детского лагеря и зажгли свечи в память о павших героях ВОВ.

Также сотрудники УФССП во главе с главным судебным приставом республики Зелимханом Костоевым приняли участие в памятном мероприятии, прошедшем на территории Мемориале памяти и славы в городе Назрани.

«Сегодня мы приносим дань глубокого уважения и памяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь во имя мира и спокойствия на нашей земле. Память о них навсегда останется в наших сердцах», — отметил Костоев.

22 июня — День памяти и скорби и одна из самых трагических дат в истории нашей страны. В этот день 82 года назад жизнь миллионов людей разделилась на «до» и «после» — началась Великая Отечественная война.

В Ингушетии этот день омрачен еще одним событием, в ночь с 21 на 22 июня 2004 года бандой международных террористов было совершено нападение на сотрудников органов внутренних дел, на мирную республику, говорится в релизе.