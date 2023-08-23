УФССП

Судебные приставы помогли жительнице Ингушетии установить границы земельного участка

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Благодаря работе судебных приставов восстановлены права жительницы сельского поселения Али-Юрт Назрановского района республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФССП по региону.

Женщина получила в наследство земельный участок, выделенный в 1999 году ее родителям на основании постановления муниципалитета, но воспользоваться имуществом не представлялось возможным, поскольку точные координаты и ориентиры с соответствующей документацией предоставлены не были.

Малгобекский городской суд рассмотрел дело по административному исковому заявлению гражданки о признании бездействия и решения органа местного самоуправления незаконным. Администрацию села обязали выдать ей схемы расположения принадлежащего ей земельного участка с присвоенным кадастровым номером.

Сотрудники межрайонного отделения по исполнению особых исполнительных производств УФССП по республике приняли меры по исполнению решения суда, границы участка установлены, отмечается в релизе.

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