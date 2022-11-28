Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами», — заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что предлагаемые нормы не коснутся таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения, отмечает «РГ».