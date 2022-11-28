Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

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Правительство согласилось приостановить судебные процессы тех, кто мобилизован на службу, сообщает «Российская газета».

«Судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены сразу, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами», — заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак подчеркнул, что предлагаемые нормы не коснутся таких социально значимых вопросов, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.
Заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения, отмечает «РГ».

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