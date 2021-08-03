Судебные приставы взыскали штраф с жителя Ингушетии за организацию подпольных игр

Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, мужчина незаконно организовал и проводил азартные игры в помещении, расположенном на территории розничного рынка города Карабулака. Суд признал фигуранта уголовного дела виновными в совершении преступления и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Так как должник медлил с погашением долга, пристав подготовил материалы для обращения в суд с представлением о замене штрафа иным видом наказания.

Опасаясь, что в результате замены наказание может оказаться более суровым, мужчина оплатил штраф в полном объеме.