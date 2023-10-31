Конкурс

Судебный пристав из Ингушетии в тройке лучших работников ФССП России

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В преддверии Дня судебного пристава России, который отмечается 1 ноября, определились лучшие сотрудники органа принудительного исполнения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе УФССП по республике.

Третье место в конкурсе «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России» занял старший лейтенант внутренней службы Руслан Мархиев. Сотрудник регионального управления начал карьеру в 2014 году с должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В настоящее время он служит судебным приставом-исполнителем отделения в Магасе.

Церемония награждения победителей проходила в центральном аппарате ФССП России. За профессионализм Руслану Мархиеву вручены кубок и диплом.

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