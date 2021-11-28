Бокс

Сулейм Чапанов из Ингушетии обеспечил себе место в сборной России по боксу среди юниоров

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Сулейм Чапанов из Ингушетии стал серебряным призером Всероссийских соревнований по боксу и обеспечил себе место в сборной страны среди юниоров 17-18 лет.

Соревнования памяти почетного президента международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Николая Никифорова-Денисова проходят в эти дни в Санкт-Петербурге с участием порядка 300 боксеров более чем из 60 регионов России, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

На пути к финалу, в весе до 48 кг, ингушский боксер провел четыре победных боя. Финальный поединок против соперника из Красноярского края сложился не в пользу Чапанова.

Боксер является воспитанником Руслана Чапанова, Магомеда Патиева и Мустафы Садакиева.

Отметим, что кубок Никифорова-Денисова является одним из этапов отбора спортсменов для участия в первенстве Европы 2022 года. Кто поедет на эти состязания будет решать тренерский штаб юниорской сборной России.

Еще два спортсмена из Ингушетии Рашид Додов и Рахим Плиев стали участниками Всероссийского турнира в Санкт-Петербурге, но остановились в шаге от полуфинала.

Федерация бокса региона выразила благодарность Ахмеду Газгирееву за всемерную поддержку тренерского штаба и спортсменов республики.

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