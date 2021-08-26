Дзюдо

Сулейм Гомкортиев стал победителем турнира по дзюдо в Грозном

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Юный дзюдоист из Ингушетии Сулейм Гомкортиев одержал уверенную победу в открытом первенстве Чеченской Республики по дзюдо среди юношей, который накануне прошел в Грозном.

Как сообщили нашей газете в группе поддержки спортсмена, ему не было равных в весовой категории до 34 кг.

«В рамках турнира Сулейм провел пять схваток, успешно справившись со всеми своими соперниками», — сказал собеседник нашего издания.

Тренируется юный чемпион в секции дзюдо на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхних Ачалуках Малгобекского района. Наставником спортсмена является Адам Бекботов.

Отметим, что открытое первенство по дзюдо, приуроченное к 70-летию первого президента Чечни Ахмата Кадырова, проходило в Грозном 25 августа. В турнире принимали участие атлеты 2007-2008 годов рождения из Чеченской Республики, а также Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и Ставропольского края.

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