Султан Султыгов: «Будущим депутатам нельзя забывать, что их избрал народ»

— Выборы — значимое событие, и я считаю, что на них нужно приходить всем. Позицию, что я не пойду, не буду голосовать, я ни за что не отвечаю — считаю ненормальным явлением. Надо приходить и голосовать, чтобы твоим голосом не воспользовались другие в своих целях, — сказал он.

Величие народа не определяется его численностью, полагает избиратель, есть и другие достойные критерии, по которым можно судить о нем. А мы этими критериями очень богаты, уверен он.

Султан Султыгов выразил надежду, что в парламенте не будет места тем, кто пришел решать свои проблемы, забыв о нуждах и чаяниях людей.