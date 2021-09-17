Выборы

Султан Султыгов: «Будущим депутатам нельзя забывать, что их избрал народ»

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Будущим депутатам нельзя забывать, что их избрал народ, нужно общаться и считаться с его мнением, считает избиратель Султан Асхабович Султыгов.

— Выборы — значимое событие, и я считаю, что на них нужно приходить всем. Позицию, что я не пойду, не буду голосовать, я ни за что не отвечаю — считаю ненормальным явлением. Надо приходить и голосовать, чтобы твоим голосом не воспользовались другие в своих целях, — сказал он. 

Величие народа не определяется его численностью, полагает избиратель, есть и другие достойные критерии, по которым можно судить о нем. А мы этими критериями очень богаты, уверен он.

Султан Султыгов выразил надежду, что в парламенте не будет места тем, кто пришел решать свои проблемы, забыв о нуждах и чаяниях людей.

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