Сунженцев предупредили об ограничении движения из-за благоустройства центральной улицы

«В связи с проведением благоустройства ул. Грозненская, расположенной рядом с центральным рынком, до 2 июня перекрыто движение для автотранспорта со стороны улицы Свердлова», — сказал собеседник издания.

Автомобилистам предложили объезжать участок по улицам Красина и Льва Толстого.

Долгожданное благоустройство упомянутой улицы в Сунже (от Свердлова до Выгонной) началось в середине мая. Проект реновация реализуют поэтапно.

В первую очередь рабочие под пристальным контролем местной администрации заменили старые водопроводные сети для предотвращения возникновения аварийных ситуаций. В технологическом порядке демонтированы изношенные сети, вместо них проложен полиэтиленовый трубопровод общей протяжённость около 250 метров. Паечные работы бригада специалистов завершила в срок с установкой гидрантов с подключением улицы Выгонная.

В связи с этим властям пришлось на некоторое время ограничить водоснабжение на нескольких улицах на территории рынка.

Администрацией города был организован подвоз воды по заявкам жителей. Для этих целей привлекались предприниматели, занимающиеся реализацией родниковой воды в автоцистернах. На месте проводилось выездное совещание под руководством мэра города Аслана Умарова с участием специалистов администрации и представителей ЖКХ по вопросам оперативного решения задачи подвоза питьевой воды жителям близлежащих территорий.

Полное обновление ул. Грозненская завершат в этом году.