Сунженцы остались без воды из-за отключения света на насосной станции

«В связи с отключением электроэнергии работа водозабора на ул. Харланова приостановлена. По этой причине возможны ограничения в водоснабжении города», — сказал представитель предприятия.

Как сообщал ранее глава Минэнерго Ахмет Лолохоев на совещании в Магасе, в последнее время наблюдаются временные ограничения подачи воды и в связи с отключением водозаборных станции от электроэнергии, что в свою очередь приводит к полному её отсутствию в течение двух суток в населенных пунктах. Такое положение вызывает социальное напряжение среди населения.

«К примеру, на протяжении мая текущего года систематически отключаются от электроэнергии водозаборы „Магас“ и ГНС г. Сунжа, что в свою очередь приостанавливает работу данного объекта на предмет транспортировки водоснабжения до конечного потребителя. Стоит отметить, что для запуска системы на заполнение резервуаров водой после возобновления подачи электрической энергии требуется дополнительно 24 часа. При этом объекты водоснабжения включены в перечень социально значимых, утвержденный распоряжением Главы республики от 24 июня 2017 года № 191-РГ, ограничение режима потребления электроэнергии там категорически запрещено», — отметил руководитель ведомства.

Лолохоев информировал Главу Ингушетии о том, что Минэнерго в адрес руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» направлено соответствующее письмо на предмет недопущения в дальнейшем отключения объектов водоснабжения, находящихся на территории республики, в частности, в летний период времени.