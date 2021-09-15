Сунженская участковая больница в Ингушетии получила новую машину скорой помощи

Карета скорой помощи поступила в медицинское учреждение в рамках реализации государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». По информации Минздрава Ингушетии, всего в рамках программы «МПЗЗ» в этом году в медицинские учреждения республики поступило 5 единиц автотранспорта.

Машины оборудованы в соответствии со всеми требованиями, что позволяет медикам оперативнее выезжать на вызовы и оказывать неотложную помощь жителям малых населенных пунктов, а также доставлять маломобильных и пожилых граждан на диспансерное обследование и в пункты вакцинации.