Сунженская участковая больница в Ингушетии получила новую машину скорой помощи

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Сунженская участковая больница в сельском поселении Галашки получила новую машину скорой помощи.

Карета скорой помощи поступила в медицинское учреждение в рамках реализации государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». По информации Минздрава Ингушетии, всего в рамках программы «МПЗЗ» в этом году в медицинские учреждения республики поступило 5 единиц автотранспорта.

Машины оборудованы в соответствии со всеми требованиями, что позволяет медикам оперативнее выезжать на вызовы и оказывать неотложную помощь жителям малых населенных пунктов, а также доставлять маломобильных и пожилых граждан на диспансерное обследование и в пункты вакцинации.

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