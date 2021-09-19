Выборы

Сунженские школьники угощают избирателей национальными блюдами

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В Сунже помимо культурных программ организованы ярмарки и застолья. Учащиеся и педагогический коллектив школы № 2 своими руками приготовили для гостей различные блюда ингушской кухни. Традиционно на базе общеобразовательного учреждения работает избирательный участок № 909. Халву, в основе которой пшеничная и кукурузная мука, традиционные лепешки с творогом, пирожки, различные овощные соленья, фрукты, пироги мог попробовать каждый голосующий. Школьники радушно встречали гостей, предлагая немного подкрепиться.

Глава города Аслан Умаров месте с председателем горсовета Рашидом Накостоевым оценили усилия учащихся.

Учителя совместно с воспитанниками в честь важного общественно-политического события организовали большое застолье для избирателей «Золотая осень».

Умаров в ходе визита ознакомился с ходом голосования. Проверил созданные условия для голосующих, соблюдение требований Роспотребнадзора в связи с непростой эпидобстановкой.

Мэр высоко оценил старания руководства учреждения и ребят. В Сунже до 20:00 будут работать 10 УИКов.

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