Сунженский военкомат Ингушетии стал лучшим при проведении весенней призывной кампании

В военном комиссариате республики собрались председатели муниципальных призывных комиссий, начальники отделений подготовки и проведения призыва граждан на военную службу по муниципальным образованиям, представители районных отделов МВД России и врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию призывников, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.

«Хочу поблагодарить всех за проделанную в ходе весенней призывной кампании работу и выразить уверенность, что очередное задание на призыв будет выполнено. Главное сегодня — это расширять взаимодействие по вопросам проведения призывной кампании на всех уровнях и понимать, что мы выполняем государственную задачу», — подчеркнул военный комиссар Тимур Местоев.

По завершении мероприятия сотрудники военного комиссариата по Сунженскому району, Сунже и городу Карабулаку были награждены кубком и благодарственными письмами от военного комиссариата Ингушетии, так как они заняли первое место по итогам весенней призывной кампании.