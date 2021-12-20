Супруга Хасолта Акиева передала в дар музею изобразительных искусств Ингушетии его картину «Пейзаж»

Живописная работа заслуженного деятеля науки Ингушетии, заслуженного работника образования РФ, кандидата исторических наук стала одной из последних добавленных в экспозицию выставки «Дары музею», которая в настоящее время проходит в учреждении.

«Пейзаж» написан автором в 1970 году в привычной для него технике. Каждая картина Хасолта Акиева — произведение глубоко философское с точки зрения содержания и с точки зрения пластических и цветовых поисков", — отметил заместитель директора Алихан Гаирбеков.

По его словам, работы художника неоднократно экспонировались в Ингушетии и за ее пределами. Картины мастера находятся во многих музеях, в том числе и музее изобразительных искусств Ингушетии, а также в частных коллекциях.