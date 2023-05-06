Супруга «товарища Саахова» Елена Этуш побывала в городе воинской славы Малгобеке Ингушетии

Как сообщили «Ингушетии» в администрации муниципалитета, Елена Этуш вместе с директором театра имени Вахтангова Кириллом Крок, ректором Щукинского училища Евгением Князевым и другими представителями театра побывала на улице, названной в честь Владимира Этуша. Там же 6 мая прошлого года, к 100-летию полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», состоялось открытие бюста в его честь.

С гостями встретились премьер-министр республики Владимир Сластенин, председатель Общественной палаты Ингушетии Лайла Амирханова, министр культуры региона Залина Льянова, руководитель союза художников республики Муса Мартазанов, депутаты горсовета Малгобека, представители общественности, юнармейцы.

«Владимир Абрамович для вашего города не чужой человек. Во время войны он оборонял ваш город, принял участие в обороне Кавказа, за что был награжден медалью «За освобождение Кавказа». Именно он был инициатором присвоения Малгобеку почетного звания «Город воинской славы». Очень символично, что его именем названа одна из улиц города, теперь есть еще и замечательный памятник, который занял свое достойное место. Я очень благодарна за память и уважение, которое вы к нему проявляете. Спасибо вам большое», — сказала Елена Этуш обращаясь к жителям города.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память павших в бою за освобождение народа и возложили цветы к подножию бюста Владимира Этуша как дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну. Мэр Малгобека Мусса Галаев поблагодарил гостей за визит, вручил им сувениры и цветы.