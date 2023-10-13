Супругам вернули доплаты к пенсиям после вмешательства аппарата УПЧ в Ингушетии
Аппарат уполномоченного по правам человека по региону добился восстановления прав пенсионеров на получение социальной доплаты к пенсиям, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«Поступила жалоба от супругов-пенсионеров о нарушении их социальных прав. В октябре прошлого года им перестали начислять надбавку к пенсиям за иждивенца-сына, который является студентом образовательного учреждения», — рассказал собеседник.
По его словам, заявители обращались республиканское отделение Социального фонда России, но ответа не было.
«По результату совместной работы аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии и Социального фонда России фиксированная выплата к страховой пенсии по старости за нетрудоспособного члена семьи заявителям возобновлена, 10 тыс. 89 рублей на каждого пенсионера», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что им также перечислена доплата причитающихся сумм страховой пенсии за неучтенный период.