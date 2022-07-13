Суточный прирост числа заболевших Covid-19 в Ингушетии снизился до 4 человек
На 13 июля текущего года в Ингушетии проведено более 975 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 135 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+4 за сутки).
Всего умерло 550 человек, выздоровело — 40 421, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
Госпитализировано 20 человек, 3 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 3 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, один из них — на ИВЛ.
144 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.