Суточный прирост числа заболевших Covid-19 в Ингушетии снизился до 4 человек

Всего умерло 550 человек, выздоровело — 40 421, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Госпитализировано 20 человек, 3 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 3 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, один из них — на ИВЛ.

144 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.