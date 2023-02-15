«Эта дата также служит памятью о воинах-интернационалистах, в разные времена исполнивших свой служебный долг. Светлая память о тех из них, кто так и не вернулся, всегда будет жить в наших сердцах», — отметил Калиматов.

«Мы с огромным уважением относимся к ветеранам войн и локальных вооруженных конфликтов, которые в сложных условиях, показывая высокие образцы мужества, стойкости и героизма, с честью выполнили поставленную задачу», — подчеркнул он.

Глава поблагодарил воинов-интернационалистов, подвиг которых не имеет срока давности.

«Сегодня, сохраняя верность воинскому братству, вы активно участвуете в жизни нашего региона и страны, ведете большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказываете поддержку участникам специальной военной операции, которые защищают безопасность и суверенитет Российской Федерации. Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и счастья. Мира и добра вам и вашим семьям», — добавил руководитель региона.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года.

Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и Россией международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.