Свиной грипп зарегистрирован почти во всех регионах России

По информации Роспотребнадзора, именно этот вирус привел к пандемии в 2009 году, и сейчас он вызывает большое количество осложнений, вплоть до смертельных случаев.

«Традиционно самые проблемные категории населения — дети и пенсионеры. Дети много времени проводят в организованных коллективах: если один ребенок заносит грипп в детский сад или школу, заболевание быстро начинает передаваться из-за скученности», — пояснил «РГ» врач-инфекционист, главный врач «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.

Доктор Поздняков назвал основные симптомы, на которые нужно обращать внимание родителям: следить за интенсивностью и типом температуры, важно восполнять потерю жидкости, необходимо сделать акцент на кашле и помнить, что при гриппе быстро развивается пневмония. В таком случае необходимо обратиться за медицинской помощью.