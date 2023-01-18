Сводный план тушения пожаров в Ингушетии сформирован

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Специалисты лесного направления Минприроды Ингушетии завершили формирование сводного плана тушения лесных пожаров на 2023 год, сообщает Телеграм-канал экологического ведомства.

Планы тушения пожаров в лесничествах ежегодно обновляются. В данном документе разработаны основные задачи по охране и контролю лесного хозяйства и предупреждению лесных пожаров.

В настоящее время сводный план уже проходит процедуру проверки и согласования в департаменте лесного хозяйства по ЮФО и ФБУ «Авиалесоохрана».

 

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