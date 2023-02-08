Свыше 1,18 млрд руб. бюджетных средств сэкономила Ингушетия на торгах

«Власти эффективно организовали работу по осуществлению централизованных закупок, мероприятий, предусмотренных нацпроектами, госпрограммами, а также оперативно реагировали на возникающие проблемные вопросы. Региону удалось в течение трех лет сэкономить более 1,18 млрд рублей благодаря правильно выстроенной работе», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, из упомянутой суммы в 2020 году было сэкономлено 0,34 млрд рублей, в 2021 году — 0,66 млрд рублей, в 2022 году — 0,18 млрд рублей. При этом показатели экономии в процентном соотношении 2021 года позволили республике войти в тройку лучших показателей по РФ, а также регион был отмечен сертификатом «Высокая прозрачность».

Как уточнил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, экономия и эффективное распределение средств — один из первых инструментов, к которому республиканское правительство прибегло при исполнении плана по выведению бюджета республики из дефицита и долгов.

«Благодаря поддержке федерального центра, деятельности правительства и успешной работе комитета в текущем году мы наконец избавимся от мер бюджетного принуждения, что является для нас сейчас приоритетом», — заявил Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что объем общего долга региона, состоящего из кредиторской задолженности, госдолга и мер бюджетного принуждения, значительно снизят уже в первом квартале 2023 года. Снижение долговой нагрузки повлияет на снятие с Ингушетии бюджетных ограничений. С 2019 года власти смогли снизить общий долг с 11,8 млрд почти до 7,7 млрд руб.