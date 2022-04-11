Благотворительность

Свыше 1,3 тыс. малообеспеченных жителей Ингушетии получат помощь в честь Рамадана

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Региональные власти намерены провести благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов остронуждающимся жителям в честь священного для мусульман месяца Рамадан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона в понедельник.

«Помощь будет направлена во все уголки региона многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам — всего 1320 семей получателей», — сказал собеседник.

По его данным, мероприятие проводится 14-15 апреля Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Списки остронуждающихся предварительно предоставлены фондом помощи «Тешам». Помогают в организации и распределении провизии волонтеры.

Каждый продовольственный набор, доставляемый адресатам, включает в себя муку (50 кг), сахар (5 кг), растительное масло, финики и чай — необходимые для разговения продукты для традиционного ингушского стола.

Вся необходимая для проведения мероприятия продукция была приобретена в республике, у местных предпринимателей и товаропроизводителей.

Это уже не первый этап республиканской благотворительной акции с начала работы Национального фонда развития Ингушетии, созданного Главой региона 2 года назад с целью поддержки жителей республики, оказавшихся в затруднительном материальном положении.

Священный для мусульман месяц Рамадан в этом году начался 2 апреля и завершается праздником Ураза-байрам. В течение Рамадана приверженцы ислама соблюдают строгий пост («уразу»), который подразумевает отказ от пищи в светлое время суток.

 

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