Свыше 1,5 тыс. инвалидов трудоустроили в Ингушетии, выполнив план на 120%

«Вместо 1 тыс. 274 человек по состоянию на 17 января 2023 года на работу принято 1 тыс. 569 безработных людей с ограниченными возможностями здоровья», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, в минувшем году в органы службы занятости обращались 210 человек с инвалидностью, но сохраняющие трудоспособность. Из них на вакантные рабочие места было трудоустроено 13 инвалидов.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, эти люди хотят и могут жить полноценной жизнью, и задача властей дать им такую возможность.

«Если они хотят работать, мы должны дать им работу, в соответствии с их возможностями. Многие из них приносят намного больше пользы обществу, государству, чем некоторые здоровые люди, участвуя в трудовой, общественной, спортивной жизни. Я всегда готов поддержать их, оказать необходимую помощь», — заявил Калиматов.