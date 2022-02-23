Депортация

Свыше 1,5 тыс. продуктовых наборов раздали малоимущим в Ингушетии к годовщине депортации

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Более 1,5 тысяч многодетных и малоимущих семей получили в Ингушетии продуктовые наборы к 78-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главы Ингушетии, по поручению Махмуд-Али Калиматова благотворительная акция была проведена муниципалитетами для поддержки нуждающихся.

«Более 5 тонн мяса было распределено между 1 тыс. семей, а в Назрани была проведена акция по раздаче около 500 семьям продуктовых наборов, в которые входили продукты первой необходимости: мука, сахар, чай. Списки нуждающихся семей были сформированы администрациями муниципалитетов республики, которые распределили помощь по адресам, также в проведении акций помогали волонтеры», - сказал представитель пресс-службы.

Напомним, что 22 февраля, накануне годовщины депортации ингушей, Главой республики была инициирована благотворительная акция по передаче в 92 мечети Ингушетии и 10 мечетей Пригородного района более 200 баранов для проведения жертвоприношения и прочтения молитв по усопшим. Акции проводятся на средства Национального фонда развития Ингушетии, куда часть своей заработной платы отчисляет руководитель субъекта.

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