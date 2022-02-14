Свыше 2700 нарушений ПДД выявили в Ингушетии за неделю

«Шесть водителей попали в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. 750 водителей превысили скоростной режим, 45 — проехали на запрещающий сигнал светофора. 327 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, 39 человек выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, 86 автолюбителей привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил тонировки, 89 водителей управляли транспортными средствами без права управления», — сказал собеседник.

Также имеются 17 фактов управления транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками и 13 фактов управления транспортным средством без номеров.