ПДД

Свыше 2700 нарушений ПДД выявили в Ингушетии за неделю

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В Ингушетии с 7 по 13 февраля выявлено 2704 нарушения правил дорожного движения, из которых одно ДТП с пострадавшими, сообщили газете «Ингушетия» в МВД России по региону.

«Шесть водителей попали в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. 750 водителей превысили скоростной режим, 45 — проехали на запрещающий сигнал светофора. 327 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности, 39 человек выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, 86 автолюбителей привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил тонировки, 89 водителей управляли транспортными средствами без права управления», — сказал собеседник.

Также имеются 17 фактов управления транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками и 13 фактов управления транспортным средством без номеров.

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